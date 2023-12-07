Почти две сотни петербургских судей сидят в VK под псевдонимами

Судьям разрешено пользоваться соцсетями, но осторожно, отдавая себе отчет о том, как их интернет-активность может сказаться на работе. В Петербурге таким правом решили воспользоваться около 200 судей - всего 28% от их общей численности, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

Большинство судей, у которых есть страничка в соцсети (они пользуются лишь "ВКонтакте") сидят под псевдонимами. Под своим именем ведут аккаунт лишь 3% судей. Это немного не соответствует рекомендациям площадки. "ВКонтакте" предупреждает пользователей, что при использовании вымышленного имени могут возникнуть сложности, если аккаунт взломают или пользователь забудет пароль.

Также в пресс-службе судов рассказали об интересах судей. На профильные юридические сообщества подписаны лишь 2%, а остальные предпочитают видеть в своей ленте посты о путешествиях, животных, спорте и искусстве.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру