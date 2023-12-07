В Горелово вернулись свет и тепло в 20 домов после отключения 6 декабря

В петербургском микрорайоне Горелово целую ночь не было отопления и света в 20 домах, об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на ПАО "Россети Ленэнерго".

На пересечении улиц Коммунаров и Авиационной случился обрыв проводов, из-за этого без электричества остались 20 домов. Однако вместе со светом начало исчезать теплоснабжение.

Как рассказали в ПАО "Россети Ленэнерго", у компании действительно случилась проблема на сетях 6 декабря, из-за чего до 15:50 7 декабря дома остались без света и тепла, так как отопление осуществляется газовыми котлами, которые не работают без электроэнергии.

На данный момент жители Горелово уже могут ощутить тепло в квартирах и пользоваться электричеством.

Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению / ВКонтакте