Депутат Луговой объявил о пополнении списка нежелательных организаций

Генеральная прокуратура внесла в список нежелательных в России американскую организацию Russian America for Democracy in Russia*, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР). В подтверждение своих слов он приложил к посту копию уведомления, полученного от надзорного ведомства.

Запрос о признании организации запрещенной в России в Генпрокуратуру ранее направил сам Луговой, следует из его слов. В полученном ответе говорится, что ведомство приняло положительный ответ на запрос еще 24 ноября. Никаких официальных сообщений ведомства на этот счет не публиковалось.

По версии депутата, Russian America for Democracy in Russia* "стала клоном экстремистского ФБК**". Цель организации, согласно мнению Лугового, заключается в создании протестной силы для расчленения России и "передаче власти иностранным захватчикам".

"Совместно с экстремистами, уголовниками и предателями из ФБК** Russian America for Democracy in Russia* разрабатывали и проводили акции по призывам к террористической деятельности в России, госизмене, вандализму, шпионажу", — написал парламентарий в своем канале.

*Генпрокуратура признала Russian America for Democracy in Russia нежелательной организацией в РФ

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: Telegram-канал "Андрей Луговой. Госдума"

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.