Беглов назвал "удовлетворительной" зимнюю уборку Петербурга

Коммунальные службы Петербурга удовлетворительно справляются с последствиями снегопадов, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78". Лучше всего ситуация с зимней уборкой обстоит в пригородных районах, считает он.

В частности, по словам Беглова, количество жалоб на уборку в Красносельском районе уменьшилось приблизительно в три раза по сравнению с первыми снегопадами 2022 года. Также он отметил работу коммунальщиков в Кронштадтском, Пушкинском и других пригородных районах.

"Но есть и справедливые нарекания петербуржцев, безусловно, в других районах, — признал губернатор. — Действия районных жилищных агентств по ликвидации последствий первых снегопадов считаю удовлетворительными".

В целом городу сейчас не хватает приблизительно шести тысяч работников ЖКХ. При этом власти Петербурга в вопросе уборки города контролируют сейчас 10-15% его территории, заявил Беглов. "Это только первый начальный этап. Нам нужно создать совершенно новую инфраструктуру, которая была разрушена. <...> Мы еще полностью не взяли в управление абсолютно весь город. Нам нужно еще где-то полтора-два года, чтобы прийти к этому, создать инфраструктуру и набрать людей", — высказался он.

Фото: ЗАКС.Ру