В Госдуму внесли проекты о запрете треш-стримов в России

Ряд сенаторов и депутатов внесли вечером 7 декабря на рассмотрение Госдумы законопроекты о запрете в России так называемых треш-стримов. За их проведение гражданам будет грозить как административная, так и уголовная ответственность.

Авторы проекта предложили ввести новое отягчающее обстоятельство в Уголовный кодекс. Речь идет о совершении умышленного преступления с его демонстрацией в СМИ или интернете. Также они находят нужным ужесточить ответственность за совершение 10 "наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров" преступлений, в том числе за убийство, побои, истязание, похищение человека и использование рабского труда.

По мнению законотворцев, публичные трансляции преступлений повышают их общественную опасность, поскольку посягают "не только на жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинства конкретных лиц, но также на общественную безопасность и общественный порядок, вводя данное преступное поведение в ранг допустимого и возможного для неограниченного круга лиц". Просмотр треш-стримов может негативно сказаться на психике молодых людей, опасаются они.

Также авторы предложили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они находят нужным установить запрет на распространение контента треш-стримеров. В качестве наказания предусмотрены штрафы. Для граждан их размер будет находиться в границах от 200 тысяч до 600 тысяч рублей, для должностных лиц "вилка" составит от 300 тысяч до 700 тысяч рублей. Из-под действия проекта предполагается вывести ценные произведения науки, литературы и искусства, а также материалы СМИ и фото- и видеоматериалы, предназначенные для использования в научных или медицинских целях.

Фото: ЗАКС.Ру