Сотрудника петербургского комздрава ранили ножом на улице

Накануне вечером на севере Петербурга случилось уличное нападение на врача-методиста информационно-аналитического центра комитета по здравоохранению.

52-летний мужчина получил проникающее ножевое ранение в глаз возле одного из домов на проспекте Культуры, пишет издание "Mash на Мойке". Происшествие попало на камеру наблюдения. В состоянии средней тяжести пострадавшего увезли в больницу, где специалисты занялись спасением его зрения.

Причиной конфликта могла стать ревность, которую испытал нападавший к своей жене. Его задержали.

Фото: ЗАКС.Ру