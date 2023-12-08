Выборы президента в марте 2024 года будут идти три дня

Центральная избирательная комиссия решила провести голосование на выборах президента России в марте 2024 года в течение трех дней подряд: с 15 по 17 марта. Соответствующее постановление ЦИК приняла на заседании 8 декабря.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова напомнила, что трехдневное голосование проводится практически на всех последних выборах. По ее словам, гражданам такой вариант нравится. Хотя избирательным комиссиям и наблюдателям "жизнь мы немного усложнили", призналась Памфилова.

Она заявила, что многодневное голосование сделано для удобства людей. У занятого человека появляется больше возможностей спланировать свое время и проголосовать, считает глава ЦИК. По ее словам, чаще всего люди идут голосовать в пятницу.

Критикам такой формы Памфилова решила напомнить историю: "ничто не ново в нашем мире". На выборах в учредительное собрание в 1917 году тоже проводилось трехдневное голосование, рассказала глава Центризбиркома.

- Надо помнить свою историю. <...> Так что не мы это изобрели, - отметила Памфилова.







Напомним, ранее в законодательство ввели право проведения выборов в течение нескольких дней, но не более трех дней.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру