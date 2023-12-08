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Новости 12:18

Андрей Карельский покинул должность зампреда КИО

фото ЗакС политика Андрей Карельский покинул должность зампреда КИО

Спустя два года работы на должности заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга свой пост покинул Андрей Карельский. Он курировал работу АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга", а также ГУП "ГУИОН" и ряда управлений. В КИО сообщили ЗАКС.Ру, что Карельский уволился 29 ноября. 

Карельский был назначен заместителем главы комитета в ноябре 2021 года. До этого он в течение года возглавлял комитет по управлению госимуществом Ленобласти, а с 2017 года возглавлял ГУП "Леноблинвентаризация". До перехода на госслужбу Карельский занимал различные должности в коммерческих структурах. В частности, руководил дочерними компания "Газпрома", а также был советником президента ОАО "Газпром нефть". 

Напомним, в октябре в комитете имущественных отношений появился новый заместитель главы - им стал бывший чиновник комитета по госзаказу Максим Похил. 

Константин Леньков / Фото СПбПУ


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