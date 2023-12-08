Андрей Карельский покинул должность зампреда КИО

Спустя два года работы на должности заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга свой пост покинул Андрей Карельский. Он курировал работу АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга", а также ГУП "ГУИОН" и ряда управлений. В КИО сообщили ЗАКС.Ру, что Карельский уволился 29 ноября.

Карельский был назначен заместителем главы комитета в ноябре 2021 года. До этого он в течение года возглавлял комитет по управлению госимуществом Ленобласти, а с 2017 года возглавлял ГУП "Леноблинвентаризация". До перехода на госслужбу Карельский занимал различные должности в коммерческих структурах. В частности, руководил дочерними компания "Газпрома", а также был советником президента ОАО "Газпром нефть".

Напомним, в октябре в комитете имущественных отношений появился новый заместитель главы - им стал бывший чиновник комитета по госзаказу Максим Похил.

Константин Леньков / Фото СПбПУ