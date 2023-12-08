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Новости 12:32

ЛДПР предложила вдвое увеличить срок выплат пособий единственным родителям

фото ЗакС политика ЛДПР предложила вдвое увеличить срок выплат пособий единственным родителям

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об увеличении вдвое срока выплат пособий для родителей, в одиночку воспитывающих маленьких детей, а также для родителей, растящих детей с инвалидностью. Авторами инициативы выступили члены фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.

Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается вплоть до достижения им возраста полутора лет. Законотворцы предложили увеличить планку до трех лет в случае, если речь идет о детях-инвалидах или о детях с единственным родителем.

"Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вступление инициативы в силу предусматривается с 1 июля 2024 года. Максимальная сумма пособия в 2023 году составляет 33 281 рубль.

Фото: ЗАКС.Ру


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