ЛДПР предложила вдвое увеличить срок выплат пособий единственным родителям

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект об увеличении вдвое срока выплат пособий для родителей, в одиночку воспитывающих маленьких детей, а также для родителей, растящих детей с инвалидностью. Авторами инициативы выступили члены фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.

Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается вплоть до достижения им возраста полутора лет. Законотворцы предложили увеличить планку до трех лет в случае, если речь идет о детях-инвалидах или о детях с единственным родителем.

"Учитывая сложность ухода за ребенком-инвалидом, а также сложность осуществление ухода за ребенком единственным родителем (матерью или отцом), полагаем, что для данных категорий застрахованных граждан страховым случаем следует признать уход за ребенком не до полутора лет, а до трех лет", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Вступление инициативы в силу предусматривается с 1 июля 2024 года. Максимальная сумма пособия в 2023 году составляет 33 281 рубль.

Фото: ЗАКС.Ру