На 59-летнего петербуржца завели дело об оправдании терроризма в интернете

Петербургские полицейские и росгвардейцы задержали 59-летнего жителя Выборгского района города, который стал фигурантом дела об оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Интерес к мужчине у правоохранителей возник из-за его активности в социальных сетях. Противоправными сочли его общедоступные комментарии более чем годичной давности. Во время обыска из квартиры фигуранта изъяли технику.

Центр "Э" проверяет петербуржца на причастность к аналогичным криминальным эпизодам. Задержанному в перспективе грозит до семи лет лишения свободы.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти