На новогодние "Сапсаны" заморозили цены

РЖД запустит 1,3 тысячи дополнительных поездов дальнего следования в период с 22 декабря по 8 января, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании Ивана Колесникова.

В частности, усилят маршруты, связывающие Петербург с Москвой, Белгородом, Адлером и Сортавалой.

Намеревающиеся выехать скоростным поездом "Сапсан" из одного города в другой с 19 часов вечера 31 декабря до 11 утра 1 января, по словам Колесникова, "могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости".

В последний день уходящего года билет эконом-класса на "Сапсан" будет стоить 2023 рубля, тогда как самый дешевый билет, приобретенный на 1 января, обойдется в 2024 рубля. Стоимость таких билетов не будет зависеть ни от спроса, ни от даты покупки.

Фото: ЗАКС.Ру