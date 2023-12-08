ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:23

Из-за обилия митингов ФСБ хочет охранять филиалы российских компаний за границей

фото ЗакС политика Из-за обилия митингов ФСБ хочет охранять филиалы российских компаний за границей

Федеральная служба безопасности подготовила поправки к положению о своей деятельности, утвержденному президентским указом 2003 года. Суть предложения - в наделении погранслужбы полномочиями по охране российских представительств за рубежом. Речь в данном случае идет о филиалах организаций, не являющихся дипломатическими учреждениями. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В пятницу, 8 декабря, его отправили на антикоррупционную экспертизу.

Инициатива продиктована соображениями безопасности.

"Рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом, а также попыток несанкционированного проникновения на территорию таких представительств, указывает на необходимость усиления мер по их защите", - гласит текст пояснительной записки к поправкам.

На сегодняшний день сотрудники ФСБ охраняют за рубежом только российские диппредставительства.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама