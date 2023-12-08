Петербургские депутаты провели выездное совещание на остановке

Депутаты петербургского Заксобрания Алексей Цивилев и Вера Сергеева провели утром 8 декабря выездное совещание на остановке общественного транспорта в Красногвардейском районе. Компанию им составил замдиректора Пассажиравтотранса по перевозкам Олег Мощонский.

Местом для совещания послужила остановка на территории жилого комплекса "Цветной город". Причиной мероприятия стали жалобы местных жителей на проблемы с транспортной доступностью.

Видеоотчет по итогам совещания опубликовала Сергеева в своем Telegram-канале. На записи она пообещала заняться ликвидацией замеченных проблем. В свою очередь, Цивилев назвал причиной сложившейся ситуации увеличение пассажиропотока из-за строительства домов, которое не было подкреплено увеличением количества автобусов на линиях.

"Считаем необходимым и целесообразным для комфортного передвижения жителей района сократить на действующих маршрутах интервалы, уменьшив их до пяти-восьми минут в пиковые нагрузки", — заявил Мощонский. Также он допустил возможность открытия новых маршрутов для исправления ситуации.

Согласно рассказу стоявшей на остановке петербурженки, наиболее заметны трудности с общественным транспортом по утрам и вечерам.

Фото: Telegram-канал Веры Сергеевой (скриншот видеозаписи)