В Новгороде сотруднице МВД грозит до семи лет колонии по "миграционному" делу

Сотрудница полиции в Новгороде стала подозреваемой по уголовному делу об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 322.1 УК). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, ее нынешняя должность - глава отдела по вопросам миграции ОМВД России по Солецкому району.

По версии следствия, в течение трех лет фигурантка оформляла фиктивные браки граждан Таджикистана с местными жителями, организуя для первых нелегальное пребывание в стране. В результате ее бюрократической активности мигранты получали разрешение на проживание в РФ сверх установленной квоты.

Со ссылкой на органы внутренних дел ТАСС пишет, что женщину готовы уволить, если внутренняя проверка подтвердит подозрения на ее счет.

В случае если суд вынесет обвинительный приговор, сотрудницу полиции могут лишить свободы на срок до семи лет.

Фото: ЗАКС.Ру