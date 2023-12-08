ФАС установила предельную цену на отечественное лекарство от деменции

В России согласовали цену на препарат отечественного производства "Ривастигмин Канон", помогающий людям с деменцией и имеющий психостимулирующий эффект. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба.

Речь идет о первом "импортозамещенном" дженерике в рамках непатентованного наименования "Ривастигмин". Максимальную отпускную цену установили на уровне 477 рублей за упаковку из 28 таблеток. В медучреждениях, работающих по ОМС, его должны выдавать бесплатно.

Зарубежный аналог лекарственного средства носит название "Экселон" и стоит дороже.

фото: pixabay