МВД объявило в розыск журналистку Гессен

Журналистка Маша Гессен оказалась в базе розыска Министерства внутренних дел, обратила 8 декабря "Медиазона"*. Как следует из карточки розыска, основанием для этого послужила неназванная статья Уголовного кодекса.

В конце ноября появилась информация о возбуждении против Гессен уголовного дела о распространении фейков про армию по мотивам политической ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом для этого послужили высказывания Гессен о спецоперации, сделанные в интервью Юрию Дудю** годом ранее.

Сама Гессен проживает за рубежом. Наказание по вмененной ей статье предусматривает штраф от трех до пяти миллионов рублей или же лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Юрия Дудя в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру