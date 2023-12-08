Комтранс увеличит количество мест для инвалидов в зоне платной парковки

В зоне платной парковки на территории четырех районов Петербурга увеличится количество мест для автомобилей, принадлежащих людям с инвалидностью, рассказали 8 декабря в комитете по транспорту. Предполагается, что это произойдет во втором квартале следующего года.

Всего комтранс определил восемь адресов для обустройства машино-мест для граждан с ограниченными возможностями и для тех, кто из сопровождает. Стоянки появятся у поликлиники № 28, у детского центра "Сова-нянька", у Военной академии МТО, близ кожно-венерологического диспансера № 1, около медуниверситета имени Павлова, у ТК "Гаванский" и у домов №№ 20 и 39 по Захарьевской улице и дома № 49 по 16-й линии Васильевского острова.

"Лица с ограниченными возможностями, а также перевозящие их граждане, состоящие в Федеральном реестре инвалидов, могут парковаться на данных местах бесплатно и без парковочного разрешения", — заверили в комтрансе.

Сейчас в Петербурге насчитывается 4 945 машино-мест для инвалидов в пределах зоны платной парковки.

Фото: ЗАКС.Ру