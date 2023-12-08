Путин поручил правительству информировать россиян о внесудебном банкротстве

Российское правительство должно озаботиться оповещением жителей страны о новых возможностях внесудебного банкротства, распорядился президент Владимир Путин. Саму процедуру он поручил цифровизировать.

Оба требования указаны в списке поручений президента, опубликованных на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

Согласно первому поручению, кабмин должен "обеспечить широкое информирование населения о новых возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства граждан", в том числе с использованием портала Госуслуг. Доклад о выполнении должен быть представлен в срок до 1 мая 2024 года.

На выполнение второго поручения Путин дал на три месяца больше. К 1 августа правительство должно будет доработать процедуру внесудебного банкротства для перевода ее в электронную форму и отмены требований по получению гражданами справок и документов на бумаге.

Фото: ЗАКС.Ру