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Новости 19:03

Ленобласти не хватает десяти тысяч кадров в промышленной сфере

фото ЗакС политика Ленобласти не хватает десяти тысяч кадров в промышленной сфере

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о вакансиях в его регионе. Согласно озвученной им статистике, всего на сегодняшний день на различных предприятиях свободны более 48 тысяч рабочих мест. Отдельно он остановился на сфере промышленности, испытывающей наибольший кадровый голод. Этой отрасли не хватает более десяти тысяч сотрудников, которые могут быть задействованы в 800 профессиях.

"Нам необходимо переформатировать наше специально-техническое образование и обратить внимание на внутреннюю миграцию", - приводит слова Дрозденко ТАСС.

Глава региона также заявил о насущной необходимости поднять зарплаты. Представителям промышленного сектора в области готовы платить от 150 тысяч рублей в месяц.

Фото: ЗАКС.Ру


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