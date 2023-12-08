Эрмитаж договорился о сотрудничестве с сетью магазинов "Магнит"

Сеть универсамов "Магнит" подписала соглашение о сотрудничестве с Эрмитажем, о чем говорится в официальном Telegram-канале ретейлера.

Предполагается, что "Магнит" будет оказывать поддержку различным проектам музея. Ощутить часть этой поддержки желающие смогут уже в субботу 9 декабря, когда откроется экспозиция фламандского художника XVII века Яна ван ден Хекке под названием "Думай о времени". Владельцы сети магазинов помогли отреставрировать для нее одну из выставленных работ.

Взаимодействие сторон управляющий директор "Магнита" Анна Мелешина охарактеризовала как "уникальное соединение двух миров: музейного мира, неиссякаемого источника прекрасного, и мира ритейла, отражения актуальной культуры".

Партнерство Эрмитажа и ритейлера в следующем году даст о себе знать в том числе в регионах страны.

Фото: ЗАКС.Ру