Псковский губернатор призвал муниципалов сэкономить на салютах ради нужд СВО

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к главам муниципальных образований и руководителям предприятий с просьбой воздержаться от запуска салютов и фейерверков в течение новогодних каникул. В настоящее время, по его мнению, имеются более насущные статьи расходов.

"Уверен, что все это хорошо понимают и поддержат. Лучше направим дополнительные средства на передовую", - произнес государственный деятель в видеоролике, выложенном в его Telegram-канале.

Сограждан, которые все же не смогут обойтись без пиротехники, Ведерников призвал уважать покой соседей и знать меру.

Согласно последним поправкам в региональное законодательство, фейерверки и салюты разрешены только с 31 декабря и до 10 утра 2 января.

фото: kremlin.ru