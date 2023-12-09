В петербургский суд поступило новое уголовное дело о фейках про армию

Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал новое уголовное дело, возбужденное по статье о распространении фейков про российские Вооруженные силы (ч. 2 ст. 207.3 УК). На это обратил внимание портал MR7. Дело стало десятым по счету в городе с момента появления этой статьи в Уголовном кодексе (с марта 2022 года).

Основного фигуранта дела зовут Сергей Линцов. Человек с такими же именем и фамилией собирался в 2016 году участвовать и в выборах в ЗакС, и в выборах в Госдуму. Выдвигался он от "Партии Великое Отечество". Оба раза ему было отказано в регистрации.

На следующей неделе суд должен будет избрать обвиняемому меру пресечения. В перспективе ему грозит до десяти лет заключения.

Фото: ЗАКС.Ру