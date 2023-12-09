В Петербурге картинка с георгиевской лентой привела к уголовному делу

Петербургские полицейские задержали 60-летнего местного жителя, ставшего фигурантом дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), передает ГУ МВД по региону.
При обыске у него нашли и изъяли два паспорта — российский и американский.
По мнению силовиков, преступление мужчина совершил, администрируя сообщество в социальной сети. В прошлом году он дважды опубликовал изображение оскверненной георгиевской ленты. Тем самым, в интерпретации правоохранителей, он продемонстрировал "явное неуважение к обществу".
Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.