В Петербурге картинка с георгиевской лентой привела к уголовному делу

Петербургские полицейские задержали 60-летнего местного жителя, ставшего фигурантом дела о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК), передает ГУ МВД по региону.

При обыске у него нашли и изъяли два паспорта — российский и американский.

По мнению силовиков, преступление мужчина совершил, администрируя сообщество в социальной сети. В прошлом году он дважды опубликовал изображение оскверненной георгиевской ленты. Тем самым, в интерпретации правоохранителей, он продемонстрировал "явное неуважение к обществу".

Теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти