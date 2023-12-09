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Новости 16:14

В Москве злоумышленник выстрелил в лицо двоим росгвардейцам

фото ЗакС политика В Москве злоумышленник выстрелил в лицо двоим росгвардейцам

Столичные правоохранители возбудили дело о покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК) после вооруженного нападения на двоих сотрудников Росгвардии, передает РИА "Новости".

Силовики получили повреждения в ходе некоего бытового конфликта. Мужчина выстрелил каждому из них в лицо из травматического пистолета, что привело к госпитализации потерпевших и задержанию агрессора.

В Росгвардии утверждают, что в настоящее время жизнь двоих сотрудников вне опасности. По сведениям близкого к силовикам Telegram-канала 112, один из них получил рану щеки, а другой - ранение по касательной в голову. На момент стычки правоохранители не были при исполнении.

Фото: ЗАКС.Ру


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