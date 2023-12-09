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Новости 17:06

Бастрыкин узнал об отсутствии тепла и света в коттеджных поселках под Петербургом

фото ЗакС политика Бастрыкин узнал об отсутствии тепла и света в коттеджных поселках под Петербургом

Следственные органы Ленобласти приняли к сведению жалобы на проблемы с газификацией в трех коттеджных поселках Всеволожского района: Березовка, Мечта и Синицыно. Отапливать дома некоторым из недовольных граждан приходится посредством электричества.

Более того, пресс-служба ведомства отмечает, что жители перечисленных поселков длительный срок лишены света и тепла.

Управление СК по региону проводит доследственную проверку ситуации. Глава силовой структуры Александр Бастрыкин, ознакомившись с положением дел, поручил подчиненным представить доклад об итогах проверки.

фото: пресс-служба СК


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