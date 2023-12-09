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Новости 16:21

Задержанный за избиение школьника в Сосново мужчина привлек внимание Бастрыкина

фото ЗакС политика Задержанный за избиение школьника в Сосново мужчина привлек внимание Бастрыкина

В Сосново разгорелся скандал из-за сцены во дворе, где мужчина, заподозрив сверстника своей 12-летней дочери в домогательствах, напал на него с кулаками. Разлетевшая по социальным сетям накануне видеозапись столкновения обернулась для несдержанного отца уголовным делом.

Как сообщает пресс-служба СК, 35-летнего мужчину заподозрили в хулиганстве с применением насилия (ч. 1 ст. 213 УК). Следствие будет ходатайствовать об аресте. О деле уже доложено главе ведомства Александру Бастрыкину.

Потерпевший школьник получил множественные ушибы. Бастрыкин запросил у коллег в регионе о ходе расследования и вновь выясненных обстоятельствах дела.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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