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Новости 9:41

В Красном Селе два подростка потушили Вечный огонь снежками

фото ЗакС политика В Красном Селе два подростка потушили Вечный огонь снежками

Правоохранительные органы Красносельского района Петербурга задержали двух подростков-иностранцев, которых подозревают в тушении Вечного огня в Красном Селе, об этом 11 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Около шести вечера 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что пламя Вечного огня на проспекте Ленина в Красном Селе потушено. 

Оказалось, что трое ребят играли в снежки у огня и потушили его. Однако сделано это было неслучайно. Судя по записи с камеры видеонаблюдения, молодые люди целенаправлено попытались потушить Вечный огонь, у них получилось это не с первого раза.

В итоге полиция задержала двух граждан среднеазиатского государства 10 и 14 лет. После опроса их передали родителям. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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