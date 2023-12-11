В России вступил в силу закон о сдаче загранпаспорта в течение пяти дней

В силу вступил закон о едином перечне оснований для недействительности паспортов, а также постановление правительства, касающееся реализации закона, об этом 11 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Закон приняли еще летом. По нему собираются изымать загранпаспорта у граждан, которые призваны на военную службу. Военнобязанный должен сдать свой загранпаспорт в течение пяти дней после призыва.

Помимо призыва в армию, есть ряд других оснований, по которым нужно будет сдать документ. Среди них привлечение к уголовной ответственности, банкротство, доступ с государственной тайне и так далее.

В случае если граждане, попадающие под основания для изъятия паспорта, не сдадут документ, то он будет признан недействительным.

Хранить загранпаспорт будут те органы, которые его выдавали, то есть МВД или МИД, или те, кто ограничили выезд из страны. После снятия ограничений документ можно будет получить в день подачи обращения.

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