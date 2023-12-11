В комблаге рассказали, сколько снега вывезли с улиц Петербурга с начала зимы

Петербургские дорожные службы вывезли с улиц более полумиллиона кубометров снега с начала зимы, об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Погода с 4 по 10 декабря не принесла большого количества осадков – в Петербурге выпало всего около 5 сантиметров снега. Однако дорожные службы продолжали убирать улицы.

Помимо того, что выпало за неделю, дорожники убирали и то, что выпало неделей ранее, когда осадки были особенно сильными. Таким образом с улиц было убрано более полумиллиона кубометров снега.

Кроме этого, особое внимание уделено обледенению дорожного покрытия. За неделю было израсходовано 20 тонн соли в борьбе с обледенением.

На данный момент в Петербурге улицы убирают 937 единиц дорожной техники и 931 специалист ручного труда. Сейчас дорожники готовятся к предстоящей непогоде.

Фото: ЗАКС.Ру