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Новости 16:35

Гатчинские депутаты хотят объединить поселения района в один муниципальный округ

фото ЗакС политика Гатчинские депутаты хотят объединить поселения района в один муниципальный округ

Совет депутатов Гатчинского района обратился к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с предложением собрать все поселения в одну территориальную единицу и присвоить ей статус муниципального округа.

Решение прокомментировала глава комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак, нашедшая идею депутатов дальновидной и способной повысить эффективность менеджмента.

"Общий бюджет устранит диспропорции в масштабах района. Сейчас отдельные поселения не могут профинансировать свои нужды. Также сократятся и затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления", - приводит ее слова пресс-служба областного правительства.

Согласно процедуре, после обращения к губернатору должен быть подготовлен областной закон о преобразовании муниципалитетов, который рассмотрит Заксобрание.

Фото: ЗАКС.Ру


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