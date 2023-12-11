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Новости 17:22

За неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла почти на 50%

фото ЗакС политика За неделю заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла почти на 50%

Петербургское управление Роспотребнадзора представило свежую статистику заболеваемости коронавирусом. За неделю показатель вырос на 47%, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника эпидемиологического надзора Ирину Катаеву.

Среди всех новых случаев инфицирования на долю детей приходится только 10%. Чаще всего при заражении люди сталкиваются с симптомами ОРВИ.

Катаева также озвучила данные о заболеваемости корью: от этого недуга на сегодняшний день страдают 150 человека. Среди них преобладают дети. Более половины случаев кори — завозные.

Фото: ЗАКС.Ру


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