В Мариинском дворце открылась выставка к столетию Гейдара Алиева

В здании петербургского парламента начала работу экспозиция, посвященная биографии первого президента Азербайджана Гейдара Алиева в связи со столетием со дня его рождения.

О выставке написал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский, отметивший, что с именем Алиева связан рост престижа Азербайджана.

"Россияне и азербайджанцы — братья, и дорога в будущее у нас одна", - также считает Бельский.

После смерти Алиева-старшего в 2003 году на посту главы государства его сменил родной сын Ильхам, правящий по сей день.

фото: Спикер Бельский / Telegram