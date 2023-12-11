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Новости 18:24

В Мариинском дворце открылась выставка к столетию Гейдара Алиева

фото ЗакС политика В Мариинском дворце открылась выставка к столетию Гейдара Алиева

В здании петербургского парламента начала работу экспозиция, посвященная биографии первого президента Азербайджана Гейдара Алиева в связи со столетием со дня его рождения.

О выставке написал в своем Telegram-канале спикер ЗакСа Александр Бельский, отметивший, что с именем Алиева связан рост престижа Азербайджана.

"Россияне и азербайджанцы — братья, и дорога в будущее у нас одна", - также считает Бельский.

После смерти Алиева-старшего в 2003 году на посту главы государства его сменил родной сын Ильхам, правящий по сей день.

фото: Спикер Бельский / Telegram


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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