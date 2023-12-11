Медведев пообещал новые изменения в Конституцию

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем выступлении перед школьниками и студентами по случаю 30-летия с момента принятия действующей Конституции порассуждал о будущих поправках в основной закон. Дальнейшие изменения, в его представлении, неизбежны, но системный характер они вряд ли приобретут.

"Но точечные изменения в Конституцию точно будут... Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Условий для принятия нового основного закона в России пока нет, считает Медведев: по наблюдениям государственного деятеля, они чаще всего возникают на фоне революционных событий.

Напомним, что в последний раз Конституция была изменена летом 2020 года. Этому предшествовало голосование, на котором гражданам разом предлагалось согласиться с двумя сотнями поправок.

фото: kremlin.ru