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Новости 19:20

Медведев пообещал новые изменения в Конституцию

фото ЗакС политика Медведев пообещал новые изменения в Конституцию

Зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев в своем выступлении перед школьниками и студентами по случаю 30-летия с момента принятия действующей Конституции порассуждал о будущих поправках в основной закон. Дальнейшие изменения, в его представлении, неизбежны, но системный характер они вряд ли приобретут.

"Но точечные изменения в Конституцию точно будут... Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

Условий для принятия нового основного закона в России пока нет, считает Медведев: по наблюдениям государственного деятеля, они чаще всего возникают на фоне революционных событий.

Напомним, что в последний раз Конституция была изменена летом 2020 года. Этому предшествовало голосование, на котором гражданам разом предлагалось согласиться с двумя сотнями поправок.

фото: kremlin.ru


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