У сотрудников администрации Василеостровского района провели обыски

Петербургская экономическая полиция провела обыски у трех сотрудников администрации Василеостровского района города по уголовным делам о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, об этом 12 декабря пишет 78.ru.

По предварительным данным, поводом для обысков стало фиктивное трудоустройство Венера Якубова на пост инспектора Отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями. Мужчина якобы работает уже три года, но ни разу не был на работе.

За все время работы он получил почти 1,5 млн рублей. Большую часть из этой суммы, предполагается, получили разные должностные лица в качестве отката.

На данный момент в региональных отделениях МВД и СК не появлялось информации по этому поводу.

Фото: ЗАКС.Ру