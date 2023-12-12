Вузы Петербурга на первокурсниках заработали на 13% больше, чем в 2022 году

Крупные вузы Петербурга зачислили 30 158 студентов на платную форму обучения в рамках приемной кампании 2023 года, об этом 12 декабря пишет "Фонтанка.ру".

В общей сложности первокурсники-платники за первый год обучения заплатили более 6,5 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.

Первое место по выручке занял Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). В 2023 году ряды студентов пополнили 2292 первокурсника-платника, которые заплатили чуть более 786 млн рублей. Самыми популярными направлениями стали "Юриспруденция", "Журналистика", "Международный менеджмент" и другие гуманитарные программы.

За СПбГУ следуют Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) и северо-западный филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

А вот самым большим количеством первокурсников отличился Санкт-Петербургский государственный университет технологий и дизайна (СПбГУПТД). Вуз принял на первый курс только на договорную основу обучения 2503 человека.

Фото: ЗАКС.Ру