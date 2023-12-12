В Петербурге религиозное движение оштрафовали за символику нежелательной НПО

Калининский районный суд Петербурга оштрафовал на 50 тысяч рублей религиозное объединение, носящее название Церковь Евангельских Христиан "Пробуждение Наций". Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, им было нарушено законодательство о нежелательных организациях, а именно ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной).

Поводом для штрафа стали размещенные в публичном доступе видеоролики с символикой американской организации "Завет Церквей ТССN"*.

Представитель "Пробуждения Наций" возражал против позиции суда, утверждая, что после попадания "Завета Церквей TCCN"* в "нежелательный" реестр Минюста (июнь 2023 года) его религиозное движение удалило все ссылки на контент организации и прекратило всяческое с ним взаимодействие.

*Генпрокуратура объявила нежелательной в РФ организацию "Завет Церквей ТССN (Transformation Center Church International (TCCI), Transformation Center Covenant Network ТССN)"

Фото: ЗАКС.Ру