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Новости 17:20

В Мариинском дворце школьникам вручили первые в их жизни паспорта

фото ЗакС политика В Мариинском дворце школьникам вручили первые в их жизни паспорта

Петербургские депутаты и чиновники вручили паспорта граждан РФ школьникам. Подростков приняли в Мариинском дворце, о чем сообщает пресс-служба последнего. Встреча была приурочена к 30-летию со дня принятия действующей Конституции.

"Сегодня вы стали полноценными гражданами России. Это, с одной стороны, почетно, с другой – очень ответственно", - произнес в микрофон спикер ЗакСа Александр Бельский.

Вместе с ним к учащимся с торжественной речью обратился глава Василеостровского района Михаил Соболев.

фото: assembly.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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