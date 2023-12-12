В Мариинском дворце школьникам вручили первые в их жизни паспорта

Петербургские депутаты и чиновники вручили паспорта граждан РФ школьникам. Подростков приняли в Мариинском дворце, о чем сообщает пресс-служба последнего. Встреча была приурочена к 30-летию со дня принятия действующей Конституции.

"Сегодня вы стали полноценными гражданами России. Это, с одной стороны, почетно, с другой – очень ответственно", - произнес в микрофон спикер ЗакСа Александр Бельский.

Вместе с ним к учащимся с торжественной речью обратился глава Василеостровского района Михаил Соболев.

фото: assembly.spb.ru