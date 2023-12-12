В Коми кратно вырастет материнский капитал

Со следующего года в республике Коми значительно вырастет размер материнского капитала, о чем в своем Telegram-канале объявил глава региона Владимир Уйба. На сегодняшний день фиксированная сумма составляет 150 тысяч рублей.

Больше всего в материальном отношении выиграют женщины, у которых первый ребенок появится до 24 лет. Таким жительницам региона выплатят по полмиллиона рублей.

"В остальных случаях планируем увеличить эту меру поддержки в два раза - со 150 тыс., как сейчас, до 300 тыс. рублей", - написал Уйба.

Законодательные изменения распространятся на детей, рожденных с 1 января 2024 года. Тратить маткапитал будет позволено в том числе на решение "квартирного вопроса".

Фото: ЗАКС.Ру