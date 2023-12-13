Петербургские депутаты разрешили тратить городской маткапитал на образование родителей

Законодательное собрание Петербурга 13 декабря в третьем, окончательном чтении приняло законопроект о возможности направления средств из материнского капитала на получение профессионального образования. Документ отправлен на подписание губернатору.

Согласно инициативе, теперь средства, получаемые от правительства Петербурга за рождение ребенка, родители смогут потратить на освоение новой специальности. Как поясняли авторы инициативы, это поможет найти новую работу, которую станет легче совмещать с воспитанием ребенка. Документ подготовили единороссы Валерий Гарнец, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Напомним, размер петербургского маткапитала в 2023 году составляет 194 тысячи рублей. Сейчас эти средства можно тратить на улучшение жилищных условий, на медицинскую страховку, а также покупку автомобиля.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру