В России отменят таможенные пошлины на импорт яиц из-за резкого роста цен

Российское правительство отреагировало на рост цен на куриные яйца решением обнулить таможенные пошлины на их импорт с 1 января 2024 года, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

В комиссии по экономическому развитию и интеграции правительства РФ посчитали, что обнуление пошлин может увеличить поставки куриных яиц из дружественных стран, а также сбалансировать внутренний рынок.

Инициативу обнулить пошлины поддержали в Евразийской экономической комиссии.

Кроме вопроса куриных яиц, в пресс-службе сообщили, что правительство занялось вопросом пошлин для электронных сигарет. В кабмине поддержали инициативу Минфина поднять ставку таможенной пошлины для них с 0 до 5%.

Фото: unsplash.com