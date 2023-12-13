До конца января 2024 года станция "Зенит" будет открыта для пассажиров в будни

Станцию петербургского метрополитена "Зенит" на Крестовском острове откроют для пассажиров до конца января 2024 года с 15 декабря, об этом 12 декабря сообщали в пресс-службе метро Петербурга.

С 2021 года станция метро "Зенит" работает только в выходные, праздники и дни, когда на стадионе "Газпром Арена" проводятся мероприятия. Такие меры приняты для экономии, так как станция не пользуется популярностью.

Однако до конца января 2024 года станция будет работать в особом для себя режиме. Для входа и выхода пассажиров будут открыты вестибюли станции 1 и 2. Петербуржцы смогут воспользоваться станцией в любые дни, включая будни.

Сейчас рядом со станцией работает самый большой каток в Петербурге – "Каток у Флагштока".

Фото: ЗАКС.Ру