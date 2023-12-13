Контролер получил штраф за высадку из автобуса 13-летней девочки у лесополосы в Петербурге

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга проверила инцидент с 13-летней девочкой, которую из автобуса высадил контролер, об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Ведомством было установлено, что в конце октября 13-летняя девочка ехала на автобусе в бассейн, однако в транспорте поняла, что забыла проездной и подошла с контролеру, чтобы попросить совета, что делать в такой ситуации.

Девочка пояснила, что она забыла проездной, но с собой есть наличные деньги. Контролер сказал подростку, что автобус предназначен только для бесконтактной оплаты и принудительно высадил ее на остановке у лесополосы, несмотря на то, что был уже вечер. В ожидании родителей ребенок простоял на улице в холоде и темноте 20 минут.

В отношении контролера автобуса было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нарушении порядка использования автобуса (ч.2 ст.11.33 КоАП РФ). Контролеру назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру