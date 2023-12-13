Бельский поздравил Совет Федерации с 30-летием

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский поздравил Совет Федерации с 30-летним юбилеем, об этом 13 декабря парламентарий написал в своем Telegram-канале.

В своем обращении спикер отметил, что "на плечах сенаторов лежит множество самых ответственных задач". Например, формирование законодательной базы или даже прямая поддержка граждан.

"Они надежно обеспечивают защиту прав людей, слушают и слышат жителей: просьбы ветеранов и пожилых, участников СВО, многодетных, молодежи", – написал Бельский.

Свое обращение депутат завершил пожеланием Совету Федерации сохранять ответственный подход к решению вопросов страны и достигать новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру