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Новости 12:43

Бельский поздравил Совет Федерации с 30-летием

фото ЗакС политика Бельский поздравил Совет Федерации с 30-летием

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский поздравил Совет Федерации с 30-летним юбилеем, об этом 13 декабря парламентарий написал в своем Telegram-канале.

В своем обращении спикер отметил, что "на плечах сенаторов лежит множество самых ответственных задач". Например, формирование законодательной базы или даже прямая поддержка граждан.

"Они надежно обеспечивают защиту прав людей, слушают и слышат жителей: просьбы ветеранов и пожилых, участников СВО, многодетных, молодежи", – написал Бельский.

Свое обращение депутат завершил пожеланием Совету Федерации сохранять ответственный подход к решению вопросов страны и достигать новых успехов.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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