Правоохранители задержали бывшего гендиректора "Метростроя Северной столицы"

В Петербурге задержали бывшего генерального директора "Метростроя Северной столицы" и заместителя председателя комитета по транспорту города Владимира Шмидта, об этом 13 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Владимира Шмидта задержали в среду, 13 декабря. По предварительным данным, задержание может быть связано с периодом его работы в "Метрострое Северной столицы", а именно с расходованием средств во время строительства станции "Путиловская".

В комитете по транспорту подтвердили, что задержание не связано с работой Шмидта в ведомстве.

В конце 2020 года Владимир Шмидт стал гендиректором компании "Метрострой Северной столицы". Под его руководством компания стала единственным подрядчиком города на строительство метрополитена. В конце 2022 года Шмидт должность покинул и перешел на работу в комитет по транспорту.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга