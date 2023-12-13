Петербуржец получил 5 тысяч рублей штрафа за сломанный Поклонный крест

Мировой судья судебного участка №210 Петербурга огласила приговор в отношении Никиты Гомулькина по статье об оскорблении чувств верующих (ч.1 ст.148 УК РФ), об этом 13 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом установлено, что в мае 2023 года Гомулькин в состоянии алкогольного опьянения сломал Поклонный крест у БКЗ "Октябрьский" на 5-ой Советской улице, который поставили в память о ранее находившейся здесь греческой церкви. После этого он взял обломок креста и побежал с ним.

Мужчина вину признал и раскаялся. Также уточняется, что Гомулькин принимал участие в восстановлении поврежденного креста.

Суд назначил Никите Гомулькину наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру