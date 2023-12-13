"Россия" и "Победа" могут возобновить авиаперелеты в Краснодар

Авиакомпании "Россия" и "Победа" заявили о готовности возобновить полеты в Краснодар, в случае если аэропорт города откроется, об этом 13 декабря пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы авиаперевозчиков.

В случае открытия аэропорта и снятия текущих ограничений авиакомпании будут готовы начать авиаперелеты. В авиакомпании "Победа" сообщили, что снова начать летать в Краснодар могут после новогодних праздников в 2024 году.

В пятницу, 15 декабря, в аэропорт имени Екатерины II в Краснодаре прилетит тестовый рейс. После него примут решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров. Самолет вылетит из московского аэропорта Внуково.

Напомним, что 11 аэропортов на юге России были закрыты с 24 февраля 2022 года. В этом списке аэропорты Краснодара, Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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