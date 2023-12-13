Скончался петербургский журналист Андрей Константинов

В Петербурге скончался журналист и основатель "Агентства журналистских расследований", "Фонтанки.ру" и 47news Андрей Константинов, об этом 13 декабря написали его коллеги из "Фонтанки".

"На 61-ом году утром, 13 декабря 2023 года у себя дома ушел из жизни наш друг, товарищ и коллега Андрей Константинов. Последний год Андрей Константинов тяжело и неизлечимо болел", – сказано в сообщении издания.

Также уточняется, что о дате и месте похорон известят дополнительно в ближайшее время.

Андрей Константинов в разные годы сотрудничал с газетами "Смена" и "Комсомольская правда", преподавал на факультете журналистики СПбГУ, с 2004 года по 2011-й возглавлял Союз журналистов Петербурга. Он также являлся автором серии книг, по которой был снят сериал "Бандитский Петербург"

Фото: Лениздат.ру