На 71-м году жизни скончался гендиректор РНБ Владимир Гронский

Генеральный директор Российской Национальной Библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни из-за тяжелой болезни, об этом 13 декабря пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу РНБ.

Владимира Гронского на пост гендиректора РНБ назначили в 2021 году. До работы в библиотеке, с 2013 года он занимал должность руководителя Музея Суворова.

Также некоторое время работал директором Филармонии имени Шостаковича в Петербурге и издательского центра администрации города "Петроцентр".

После окончания факультета журналистики в Ленинградском государственном университете имени Жданова (ныне СПбГУ) в 90-е года прошлого века работал в газетах "Невское время" и "Вечерний Петербург".

Фото: ЗАКС.Ру