Тысячи людей в Псковской области остались без света из-за снегопадов

Сотрудники энергетических организаций в Псковской области 13 декабря работают в усиленном режиме из-за последствий непогоды.

Как сообщает федеральное Министерство энергетики, снегопады и температурные качели привели к отключению от электроснабжения более восьми тысяч жителей более чем в шести сотнях населенных пунктах.

К восстановительным работам привлекли более ста бригад специалистов.

По сведениям компании "Россети Северо-Запад", днем 13 декабря без света остаются примерно шесть тысяч граждан, проживающих в области.

В своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников пока никак не комментирует ситуацию.

фото: pixabay