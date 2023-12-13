ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 18:45

Новгородских участников СВО ждут выплаты за награды

фото ЗакС политика Новгородских участников СВО ждут выплаты за награды

Участников военной спецоперации из Новгородской области, представленных к государственным и региональным наградам, поощрят дополнительными выплатами из областного бюджета. Такое решение 13 декабря приняли депутаты областной думы, о чем сообщил ее пресс-центр.

Всего реципиентов новых мер поддержки в Новгородчине насчитывается 246 человек. На выплаты обладателям наград в следующем году выделили 63 млн рублей.

Героев России ожидает единовременный перевод в размере 1 млн рублей. Носителям орденов федерального уровня дадут по полмиллиона, а медалей - по 200 тысяч рублей. Наконец, обладателям областных орденов "За честь и мужество" выплатят по 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости13 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама