Новгородских участников СВО ждут выплаты за награды

Участников военной спецоперации из Новгородской области, представленных к государственным и региональным наградам, поощрят дополнительными выплатами из областного бюджета. Такое решение 13 декабря приняли депутаты областной думы, о чем сообщил ее пресс-центр.

Всего реципиентов новых мер поддержки в Новгородчине насчитывается 246 человек. На выплаты обладателям наград в следующем году выделили 63 млн рублей.

Героев России ожидает единовременный перевод в размере 1 млн рублей. Носителям орденов федерального уровня дадут по полмиллиона, а медалей - по 200 тысяч рублей. Наконец, обладателям областных орденов "За честь и мужество" выплатят по 100 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру